Чиновників штрафуватимуть за затягування видачі ліцензій

Кабінет Міністрів України пропонує Раді посилити адміністративну відповідальність чиновників за порушення процедур ліцензування окремих видів господарської діяльності за допомогою накладення штрафів у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів.

Про це йдеться в законопроекті №2942 «Про внесення змін до статті 16612 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про ліцензування окремих видів господарської діяльності», опублікованому на сайті Верховної Ради.

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, адміністративна відповідальність у вигляді штрафу накладається в разі порушення встановлених законом термінів для прийняття рішення про видачу, відмову у видачі ліцензії або її копії, а також про переоформлення ліцензії. Розмір штрафів, що накладаються на посадовців, йдеться в законопроекті, коливається в межах від 50 до 70 неоподатковуваних мінімумів за порушення термінів ліцензування, а також від 70 до 100 неоподатковуваних мінімумів за видачу ліцензії органом ліцензування за відсутності відповідного рішення.

Відповідно до норм Податкового кодексу, розмір неоподатковуваного мінімуму становить 573 грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України також запропонував Верховній Раді України розширити перелік порушень, що передбачають адміністративну відповідальність, випадками перевищення службових повноважень з боку чиновників контролюючих органів.

У разі ухвалення цього законопроекту адмінвідповідальність наставатиме за порушення чиновником термінів державного контролю, періодичності і термінів проведення планових перевірок, порядку проведення перевірок, а також за проведення перевірки без належних підстав або без попередження, якщо перевірка планова, за перевищення під час проведення перевірки сфери своєї компетенції або за вимогу документів і зразків продукції, що не є предметом перевірки. Ненадання чиновником акта про проведення перевірки і її результати також є порушенням.

Розмір штрафу, який може бути накладений на чиновника за такі порушення, становить від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів. Якщо ж порушення стали систематичними і повторюються протягом року, штраф збільшується до 150 неоподатковуваних мінімумів.