Дефіцит платіжного балансу за підсумками року може становити 1 млрд дол. - експерт

Дефіцит платіжного балансу за підсумками 2013 року може становити 1 млрд дол., вважає керівник інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні Микола Івченко.

На його думку, платіжний баланс у найближчі місяці буде стабільним, до того ж за поточним рахунком до кінця року продовжить фіксуватися дефіцит. Як вважає експерт, значне збільшення експорту продукції агропромислового комплексу розпочнеться в серпні-вересні, і підтримати торговий баланс зможе сектор мінеральної продукції, який на тлі високих світових цін на руду демонструє стабільні обсяги експорту.

«Очікується, що в найближчі чотири місяці Мінфіну вдасться залучити 1,5-2 млрд дол. від розміщення українських єврооблігацій і близько 2 млрд дол. - від продажу валютних ОВДП, так як на цей період заплановано суттєве погашення зовнішньої заборгованості - 4,329 млрд дол. У зв'язку з нестабільною ситуацією в Європі, уповільненням економічного зростання в Україні і відсутністю домовленостей з МВФ, ставка залучення позикового капіталу державою на ринку єврооблігацій, скоріше за все, буде вище, ніж у лютому», - прогнозує М.Івченко.

Як повідомляв УНІАН, профіцит платіжного балансу України за підсумками січня-березня 2013 року становив 1,82 млрд дол. проти дефіциту 569 млн дол. за аналогічний період 2012 року.

Дефіцит поточного рахунку в березні 2013 року становив 964 млн дол. проти 653 млн дол. у березні 2012 року. За підсумками січня-березня п.р. дефіцит поточного рахунку становив 1,751 млрд дол. проти 2,053 млрд дол. за аналогічний період 2012 року.

Профіцит фінансового та капітального рахунку в березні становив 1,090 млрд дол. (у березні 2012 року профіцит фінансового рахунку становив 1,28 млрд дол.), за підсумками I кварталу 2013 року - профіцит 3,571 млрд дол. Обсяг прямих інвестицій (сальдо) у березні 2013 року зріс на 87% - до 377 млн ​​дол. (у березні 2012 р. - 202 млн дол).