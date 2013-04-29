"Укрсоцбанк" не планує продавати роздрібну мережу

Проект з видачі кредитів "Банку Ренесанс Капітал" через відділення "Укрсоцбанку" не пов'язаний з продажем роздрібної мережі "Укрсоцбанку", повідомила УНІАН прес-служба "Укрсоцбанку".

У відповідь на запит УНІАН щодо підтвердження інформації про наміри продати свою роздрібну мережу, опубліковану в низці ЗМІ, прес-служба "Укрсоцбанку" повідомила, що банк не веде, не вів і не вестиме таких переговорів. Співпраця з "Банком Ренесанс Капітал" передбачає збільшення навантаження на відділення "Укрсоцбанку" і залучення нового бізнесу.

Згідно з повідомленням, у 2012 році "Укрсоцбанк" не скоротив жодного відділення, а відкрив два нових. Відповідно до стратегії "Укрсоцбанку" всі його відділення з обслуговування фізичних осіб продаватимуть кредити "Банку Ренесанс Капітал".

Як повідомляв УНІАН, «Банк Ренесанс Капітал» розпочав видачу кредитів через відділення «Укрсоцбанку» на підставі агентського проекту видачі беззаставних кредитів. Під час спільного агентського проекту «Банк Ренесанс Капітал» забезпечує навчання персоналу «Укрсоцбанку», інформаційну та маркетингову підтримку та технічний супровід процесу.

«Банк Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит») працює на ринку України з 2011 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Банк входить до складу провідної фінансово-промислової групи України «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс» (92,24% акцій банку).

«Укрсоцбанк» працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків. На 1 січня 2013 року основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл», пряма участь - 48,3958%, і UniCredit Bank Austria AG, пряма участь - 49,9663%, опосередкована - 48,3958%.