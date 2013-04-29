Втрати країн ЄС від податкового шахрайства сягають 1 трлн євро на рік

Втрати країн ЄС від податкового шахрайства і ухилення від оподаткування сягають 1 трлн євро на рік.

Про це заявила сьогодні міністр фінансів Фінляндії Ютта Урпілайнен, виступаючи в Хельсінкі на конференції з питань боротьби з податковими злочинами в ЄС, передає ІТАР-ТАСС.

"Це необхідно змінити, - наголосила Ю.Урпілайнен. - Нам потрібна заснована на етиці ринкова економіка, в якій немає місця ані податковим схованкам, ані уникненню спільної відповідальності".

На думку фінського міністра, боротьба з ухиленням від сплати податків "вимагає вирішення трьох проблем - банківської таємниці, корпоративної таємниці і таємниць між державами". "Щоб вирішити проблему ухилення від податків, ми маємо активніше обмінюватися інформацією, і секрети мають бути розкриті", - вважає Ю.Урпілайнен.

У конференції взяли участь міністри фінансів Словаччини, Литви, Люксембурга, Чехії, Норвегії, заступник міністра фінансів Греції, а також представники Єврокомісії, Європарламенту, великих міжнародних організацій. Вони розглянули запропонований Єврокомісією план посилення боротьби з податковим шахрайством і обговорили значення міжнародної співпраці у цій сфері, зокрема на рівні ОЕСР і "великої двадцятки".