Україна пропонує ЄС відновити бюджетну підтримку адмінреформи

Україна пропонує ЄС відновити секторальну бюджетну підтримку адміністративної реформи в Україні.

Про це йшлося під час зустрічі першого віце-прем’єр-міністра України Сергія Арбузова з віце-президентом Європейської комісії, комісаром з питань міжінституційних відносин та управління Марошем Шефчовичем в Брюсселі.

Зокрема, як повідомляється на урядовому порталі, віце-президента Єврокомісії було ознайомлено з ходом реформ у сфері адміністративних послуг в Україні.

З огляду на комплексність заходів, які мають бути здійснені в Україні для належної реалізації адміністративної реформи відповідно до європейських стандартів, українська сторона запропонувала Єврокомісії повернутися до розгляду питання можливості надання Україні секторальної бюджетної підтримки на зазначені цілі.

Також у ході зустрічі були обговорені питання внутрішньополітичного і економічного розвитку України, зокрема в контексті виконання критеріїв, визначених за підсумками cаміту Україна-ЄС від 25 лютого 2013 року щодо підписання та початку тимчасового застосування Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

С.Арбузов привернув увагу М.Шефчовича до взаємовигідних аспектів майбутньої Угоди і закликав віце-президента Єврокомісії в межах компетенції підтримати підписання Угоди з Україною. Було наголошено на важливості підтримки з боку ЄС у розкритті потужного невикористаного потенціалу України.

С.Арбузов висловив сподівання на продовження плідного діалогу з М.Шефчовичем у подальшому і запросив його здійснити візит в Україну у зручний час.

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