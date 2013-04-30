Торгові питання не повинні завадити підписанню Угоди з Україною - Арбузов

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов переконаний, що чутливі для Європейського Союзу торгові питання не повинні стати перешкодою на шляху підписання Угоди про асоціацію з Україною. Таку думку він висловив під час зустрічі з комісаром ЄС з питань торгівлі Карелом де Гухтом, що відбулася в Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем'єра.

«Під час зустрічі сторони наголосили на готовності у короткі терміни знайти спільні, взаємно прийнятні рішення в рамках перспективи створення глибокої і всеосяжної зони вільної торгівлі з ЄС», - повідомили у прес-службі.

Сторони також відзначили прогрес реформ, що проводилися в Україні, які були визначені у плані дій щодо асоціації Україна – ЄС, і обговорили питання підготовки до імплементації положення про зону вільної торгівлі з ЄС.

«Серед інших обговорених питань значилися важливість організації потужної інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед українського і європейського бізнесу про практичне функціонування зони вільної торгівлі. Окрему увагу приділили заходам з поліпшення бізнес-клімату в Україні», - зазначили в прес-службі С.Арбузова.

У прес-службі також повідомили, що К. де Гухт із вдячністю прийняв запрошення першого віце-прем'єра відвідати найближчим часом Україну.

У рамках візиту Арбузов також зустрівся з віце-президентом Європейської Комісії, Комісаром з економічних, фінансових питань та євро Оллі Реном. Сторони підкреслили важливість майбутньої Угоди про асоціацію Україна-ЄС і створення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі для поліпшення бізнес- та інвестиційного клімату в Україні, модернізації економіки і посилення її конкурентоспроможності. Особливу увагу сторони надали макроекономічній ситуації в Україні і темі співробітництва з Міжнародним валютним фондом.

Перший віце-прем'єр також провів зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії, комісаром з питань міжінституційних відносин та управління Марошем Шефчовічем, а також членом Європейської Комісії з питань фінансового програмування і бюджету Янушем Левандовські, під час якої сторони обговорили шляхи консолідації ресурсів зовнішньої допомоги ЄС для підтримки України в імплементації положень зони вільної торгівлі з ЄС. Питання поточної співпраці у сфері АПК були обговорені в рамках зустрічі першого віце-прем'єра Арбузова з комісаром ЄС з питань сільського господарства та розвитку сільської місцевості Дачіаном Чолошем. Українські чиновники привітали відкриття ринку ЄС для української продукції птахівництва і запевнили колег у готовності максимально співпрацювати з профільними підрозділами Європейської Комісії для забезпечення відкриття найближчим часом доступу на ринки ЄС для молока і молочної продукції з України.

Довідка УНІАН. С.Арбузов перебуває у Брюсселі з робочим візитом. До складу делегації також увійшли міністр фінансів Юрій Колобов, міністр доходів і зборів Олександр Клименко, міністр Мінагропроду Микола Присяжнюк, заступник голови Нацбанку Микола Удовиченко, урядовий уповноважений з питань європейської інтеграції Валерій П’ятницький.