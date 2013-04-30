Власник «Фідобанку» Адаріч закрив угоду з купівлі «Ерсте Банку»

Власники «Фідобанку» — група компаній, підконтрольних Олександру Адарічу, закрили угоду з Erste Group з купівлі 100% акцій його українського дочірнього банку «Ерсте Банк», повідомили УНІАН прес-служби обох банків.

Згідно з повідомленням, після закриття угоди і повної передачі прав власності почнеться процес злиття «Ерсте Банку» і «Фідобанку», «Ерсте Банк» буде переіменований і почне працювати під суб-брендом «Фідобанку» – «Фідокомбанк».

Також прес-служби банків повідомили про призначення нової наглядової ради «Ерсте Банку» в складі: голова наглядової ради Альберт Тимаков і члени наглядової ради Михайло Гойхман і Костянтин Юхименко. У свою чергу, наглядова рада призначила новий склад правління «Ерсте Банку» в складі: голова правління Юрій Ромушка і члени правління Галина Ізбінська та Ігор Григоров. Новий склад правління керуватиме банком до об'єднання «Ерсте Банку» з «Фідобанком».

«Ерсте Банк» — це привабливий банківський актив з кваліфікованим персоналом, напрацьованою клієнтською базою, готовою мережею відділень і розвиненими ІТ-технологіями. Тому його купівля забезпечить якісне і кількісне зростання «Фідобанку», яке продовжить розвиток як універсального банку», - цитує прес-служба «Фідобанку» власника і голови правління «Фідобанку» Олександра Адаріча. За його словами, після завершення злиття, запланованого до кінця 2013 року, об'єднаний банк увійде до ТОП-20 українських банків за активами і займатиме 8-у позицію серед банків з українським капіталом.

«Продаж українського дочірнього банку є частиною стратегічного фокусу Erste Group на фінансовому ринку східної частини Європейського Союзу. В результаті закриття угоди негативний ефект від переоцінки валюти (євро/грн) в розрізі капіталу і goodwill становив 81,3 млн. євро. Він вже врахований у власному капіталі Erste Group, але ще буде відображений у звіті про прибуток і збитки, при цьому жодним чином не вплине на капітальну позицію Erste Group», - йдеться в повідомленні прес-служби «Ерсте Банку».

Також повідомляється, що консультантами з супроводу угод виступили Deloitte & Touche USC, Acoro Capital Partners, «Василь Кисіль і Партнери», Аllen & Overy з боку “Фідобанку”, і HSBC, Baker&McKenzie - з боку Erste Group.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2012 року Erste Group і власник «Фідобанку» О. Адаріч уклали договір про продаж українського «Ерсте Банку» за 83 млн. дол. За словами О.Адаріча, купівля «Ерсте Банку» є частиною стратегії «Фідобанку», в рамках якої планується створити до 2017 року банківський холдинг, що входить до ТОП-20 банків України. Він планував завершити угоду з купівлі «Ерсте Банку» до кінця другого кварталу 2013 року.

У січні О.Адаріч увійшов до складу наглядової ради «Ерсте Банку».

Довідка УНІАН. «Фідобанк» (раніше - банк «Ажіо», «СЕБ Банк», м. Київ) працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх фінансових установ.

На 1 квітня 2013 року активи банку становилии 5,57 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів – 1,35 млрд грн, зобов'язання – 4,41 млрд грн, кошти клієнтів – 2,82 млрд грн, власний капітал – 1,16 млрд грн, статутний капітал – 675,69 млн. грн. У першому кварталі поточного року банк одержав прибуток у розмірі 8,15 млн. грн.

«Ерсте Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2006 року і входить до групи великих фінансових установ.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 6,56 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 3,38 млрд грн, зобов'язання — 5,16 млрд грн, кошти клієнтів - 2,68 млрд грн, власний капітал - 1,4 млрд грн, статутний капітал - 1,38 млрд грн. У першому кварталі поточного року банк одержав прибуток у розмірі 2,97 млн. грн.