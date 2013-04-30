У вівторок діапазон коливання пари EUR/USD може становити 1,3040-1,3130 - експерт

На динаміку пари EUR/USD у вівторок, 30 квітня, можуть вплинути макроекономічні дані з єврозони - якщо підтвердиться зниження індексу споживчої інфляції регіону за квітень і зростання рівня безробіття, то діапазон коливання євровалюти може становити 1,3040-1,3130, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Але якщо дані виявляться кращими за очікування, учасники ринку відреагують на це покупками євро: пара EUR/USD може підвищитися до 1,3130, а потім - до 1,3200.

Як відзначають аналітики, деякий тиск на пару GBP/USD може чинитися публікацією даних щодо обороту роздрібної торгівлі у Великобританії за березень в місячному виразі. Рівнем опору для пари виступає позначка 1,5540, при відбої вниз від цього рівня метою стане 1,5445.

Для валютної пари USD/JPY основною новиною на сьогодні буде індекс споживчої довіри в США за квітень. Зростання індикатора може просунути пару в район 98,20 і далі до отмечтке 98,50.