Гривня на відкритті міжбанку у вівторок зміцнилася щодо долара

У вівторок, 30 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент відкриття торгів котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1250/8,1330 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на момент відкриття торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,6215/10,6340 грн/євро, щодо російського рубля – знизилися до 0,2615/0,2619 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3069/1,3071 (понеділок — 1,3074/1,3076).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 29 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент відкриття торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1420/8,1480 грн/дол., на 12:00 - підвищилися до 8,1385/8,1415 грн/дол., на момент закриття торгів - до 8,1355/8,1390 грн/дол.

На момент відкриття торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6465/10,6560 грн/євро, на 12:00 - не змінилися, на момент закриття торгів - зросли до 10,6400/10,6505 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2605/0,2609 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2609/0,2613 грн/рубль, на момент закриття - до 0,2614/0,2618 грн/рубль.