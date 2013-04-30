Середня зарплата у Мінську в березні становила 716 дол.

У Мінську середньомісячна заробітна плата у березні 2013 року становила 6 млн 208,7 тис. білоруських рублів, або 716 дол. в еквіваленті, проти 5,85 млн білоруських рублів (678 дол.) у лютому.

Про це УНІАН повідомили в Мінському міськвиконкомі.

«У січні-березні цього року середня заробітна плата в Мінську становила 5 млн 948,4 тис. рублів (688 дол.). Найбільш високооплачуваними сферами є фінансова діяльність - 10 млн 396,6 тис. рублів (1 202 дол.), промисловість - 6 млн 27,4 тис. рублів (697 дол.). Нижче середньоміського рівня заробітна плата в організаціях текстильного і швейного виробництва - 4 млн 698 тис. рублів (543 дол.), громадського харчування - 3 млн 145,3 тис. рублів (363 дол.)», - повідомила голова комітету з праці, зайнятості і соціального захисту Мінміськвиконкому Жанна Романович на оперативній нараді в мерії.

Водночас, за її словами, за підсумками березня цього року з 3 тис. столичних організацій 116 мають низький рівень заробітної плати - до 3 млн 104 тис. рублів (359 дол.). Зокрема, це 63 організації комунальної форми власності, 33 - республіканської, 11 - приватної.

Ж.Романович також зазначила, що в Мінську сконцентрована майже чверть трудового потенціалу Білорусі, в економіці міста зайняті 1 млн 80 тис. осіб.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики України, середня зарплата штатного працівника в Києві в березні 2013 року становила 4 998 грн (625,5 дол. США) при середній зарплаті по країні в 3 212 грн.