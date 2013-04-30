Віце-прем'єр Бойко за 2012 рік задекларував 345,5 тис. грн доходів

Віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко задекларував у цілому 345,482 тис. грн доходів, одержаних у 2012 році, йдеться в декларації міністра, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» від 30 квітня 2013 року.

Згідно з декларацією, заробітна плата за 2012 рік становила 199,187 тис. грн, відсотки — 79,958 тис. грн, інші доходи — 66,337 тис. грн.

Сукупний доход сім'ї віце-прем'єр-міністра, згідно з декларацією, становив 4,676 млн. грн.

У власності Ю. Бойка є дві земельні ділянки площею 1,952 тис. кв. м і 0,6 тис. кв. м, житловий будинок площею 30 кв. м, квартира площею 113 кв. м і гараж площею 20 кв.м.

У власності членів сім'ї - земельні ділянки площею 17,21 тис. кв. м і 21,5 тис. кв. м, житловий будинок площею 444,8 кв. м, квартири площею 226 кв. м і 230,3 кв. м і гаражі площею 19,2 кв. м і 15,4 кв.м. На утримання майна торік члени сім'ї Ю. Бойка витратили 224,017 тис. грн.

На банківських рахунках у Ю. Бойка - 311,301 тис. грн, у членів сім'ї — 15,042 млн. грн.

У власності віце-прем'єр-міністра автомобілі марки ВАЗ 2101 1978 р. з об'ємом двигуна 1,3 тис. куб. см і Mercedes GL 4500 2006 року випуску з об'ємом двигуна 5 тис. куб. см.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, яка завершиться 1 травня. Державні службовці мали подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.