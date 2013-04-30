«VAB Банк» у 1-му кварталі отримав 148 тис. грн прибутку

«VAB Банк» у першому кварталі 2013 року отримав 148 тис. грн прибутку, тоді як у першому кварталі 2012 року збиток банку становив 20,4 млн грн, повідомив банк на своєму офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, активи банку за перший квартал порівняно з початком року зросли на 6,14% - до 14,098 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 8,85%, до 8,310 млрд грн, зобов'язання - на 5,10%, до 12,698 млрд грн, кошти клієнтів - на 9,35%, до 8,790 млрд грн, власний капітал - на 16,68%, до 1,400 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 2,349 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, «VAB Банк» у 2012 році отримав збиток у розмірі 232,40 млн грн.

«VAB Банк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи великих банків.

Основним власником банку є власник одного з найбільших аграрних виробників України Ukrlandfarming Олег Бахматюк, який володіє акціями банку через компанію Quickcom Limited (Кіпр, 82,9402% акцій банку).