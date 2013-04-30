Держстат підтвердив зростання реального ВВП України в 2012 році на рівні 0,2%

Державна служба статистики підтвердила показник зростання реального ВВП у 2012 році на рівні 0,2%, оприлюднений у січні цього року, до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП становив 1316,6 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Зростання номінального ВВП за 2012 рік, за даними Держстату, залишається на рівні 0,2%. Дефлятор ВВП у 2012 році становив 8,0% порівняно з 15,7% у 2011 році.

Крім того, Держстат підтвердив показник інфляції в першому кварталі 2013 року на рівні 0,1%.

Державна служба статистики також підтвердила показник зростання цін виробників промпродукції в першому кварталі 2013 року на рівні 0,9%.

***В Україні ціни виробників промислової продукції в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року зросли на 2,2%, порівняно з березнем 2012 року - на 0,2%, з початку року (березень 2013 року проти грудня 2012 року) - на 0,9%.

Інфляція в Україні в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року становила 0%, проти березня 2012 року зафіксована дефляція в розмірі 0,8%, з початку року (березень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%. Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Згідно з уточненими даними Держстату, оприлюдненими в березні 2013 року, спад валового внутрішнього продукту України в 4-му кварталі 2012 року становив 2,5%, тоді як, за попередніми оцінками, спад становив 2,7%. При цьому Держстат зберіг оцінку зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.

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