Богатирьова задекларувала за 2012 рік 552 тис. грн доходів

Міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова задекларувала 552 тис. грн доходів, одержаних у 2012 році. Про це йдеться у декларації міністра, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» за 30 квітня.

У декларації вказано, що зарплата міністра становила 317 тис. грн, пенсія – 198 тис. грн, інші доходи – 36,7 тис. грн. У власності міністра перебуває квартира площею 21,3 кв. м та інше нерухоме майно площею 143,3 кв. м. Утримання цього майно обійшлося Р.Богатирьовій у 21,6 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2013 року в Україні стартувала кампанія з декларування доходів, яка завершиться 1 травня. Державні службовці повинні були подати свої декларації про доходи до 1 квітня 2013 року.