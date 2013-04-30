Держстат підтвердив показник зростання реального ВВП України у 2012 році на рівні 0,2%

Державна служба статистики підтвердила показник зростання реального ВВП в 2012 році на рівні 0,2%, оприлюднений у січні цього року, до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП становив 1316,6 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Зростання номінального ВВП за 2012 рік, за даними Держстату, залишається на рівні 0,2%.

Дефлятор ВВП у 2012 році становив 8,0% порівняно з 15,7% в 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, згідно з уточненими даними Держстату, оприлюдненими в березні 2013 року, спад валового внутрішнього продукту України в 4-му кварталі 2012 року становив 2,5%, тоді як за попередніми оцінками спад становив 2,7%. Водночас Держстат зберіг оцінку зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року на рівні 0,2%.

Державний бюджет України на 2012 рік розраховано виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.