Міндоходів розпочало формування своїх територіальних органів

Міністерство доходів і зборів України затвердило тимчасову структуру регіональних представництв і розпочало процес формування та реєстрації головних управлінь Міндоходів, що функціонують у статусі юридичних осіб.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«На сьогодні видано накази про призначення керівників, яким поставлено завдання в найкоротші терміни забезпечити державну реєстрацію територіальних управлінь Міндоходів, сформованих на базі підрозділів податкової та митної служби», - повідомили в міністерстві.

У Міндоходів підкреслили, що реорганізація жодним чином не торкнеться платників податків та суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності і не створить ніяких незручностей і перешкод для надання якісних податкових та митних послуг. «Базова інфраструктура - мережа сервісних центрів - працюватиме у штатному режимі і надаватиме спектр послуг. Дислокація митних органів не зміниться», - відзначили в прес-службі.

Голова Міндоходів Олександр Клименко поставив завдання провести реорганізацію в максимально стислі терміни, уникаючи водночас будь-якого дискомфорту для бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент України Віктор Янукович затвердив положення про Міністерство доходів і зборів, встановивши, що у складі міністерства утворюються і діють підрозділи податкової міліції. Крім того, глава держави поклав на міністерство низку функцій, у тому числі з адміністрування єдиного соціального внеску та контролю за своєчасністю проведення розрахунків в іноземній валюті. До основних завдань Міндоходів також належать: забезпечення єдиної державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, а також боротьба з порушеннями митного і податкового законодавства, здійснення в межах своїх повноважень контролю за наповненням бюджетів та цільових фондів.

На Міндоходів також покладено відповідальність за формування державної політики у сфері контролю за виробництвом та оборотом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Крім того, Міндоходів контролюватиме сферу готівкових розрахунків за товари (послуги), а також наявність ліцензій на здійснення різних видів діяльності, що підлягають ліцензуванню або патентуванню.