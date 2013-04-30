Міндоходів склало рейтинг схем контрабанди дорогих телефонів

Співробітники митних органів Міністерства доходів і зборів України з початку року вилучили 231 незаконно провезений на територію України телефонний апарат, переважно IPhone (67% від загального обсягу контрабанди телефонів), на загальну суму 520 тис. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

За спостереженнями фахівців міністерства, в 98% випадків організаторами контрабанди стають громадяни. «Типовий контрабандист – це турист, який повертається до України літаком і проносить у валізі «зеленим коридором» кілька телефонів IPhone. Проте під час перевірки попадається і тут же прагне «розплатитися» з митником одним із телефонів. Але під дією обставин зізнається в правопорушенні», - роз'яснили в Міндоходів.

У міністерстві склали рейтинг способів контрабанди дорогих телефонів. Близько 44% всіх випадків контрабанди фіксується на «зеленому коридорі» (загальна сума контрабанди з початку року - 303,8 тис. грн), в 37% випадків використовуються засоби експрес-доставки (132,4 тис. грн), в 14% випадків наявність телефонів не декларується (сума контрабанди з початку року - 70 тис. грн.)

Як повідомляв УНІАН, у січні міністр доходів і зборів Олександр Клименко, виступаючи на першій відео-нараді з керівниками регіональних підрозділів і центрального апарату податкової та митної служб, назвав серед першочергових завдань податківців і митників боротьбу з контрабандою і податковими ямами. У 1-му кварталі 2013 року обсяг порушень, встановлений співробітниками Міністерства доходів і зборів України, в рамках перевірки дотримання митних правил українськими підприємцями в гривнєвому еквіваленті становив 90 млн грн. У рамках операції «Держкордон - 2013», що стартувала 14 лютого за розпорядженням міністра Олександра Клименка, Міндоходів залучило до бюджету 68,9 млн грн.