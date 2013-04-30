Парламент Кіпру проголосував за збільшення податків і зборів

Парламент Кіпру проголосував за узгоджені з трійкою кредиторів десять законопроектів, передусім, щодо збільшення податків і зборів, ухвалення яких необхідне для отримання фінансової допомоги.

Як передає РІА «Новости», за найбільш спірний закон - стосовно нерухомості - проголосували 29 депутатів із 56 - представники правоцентристської партії Демократичний збір Президента Нікоса Анастасіадіса, Демократичної партії, яка підтримала його на виборах, і Європейської партії.

Очікується, що такою ж кількістю голосів буде схвалено й законопроект про ратифікацію меморандуму з кредиторами про умови отримання фінансової допомоги. Його парламент обговорить на вечірньому засіданні парламенту. На другу половину дня перенесено й обговорення закону про іноземних громадян і мігрантів.

Платити податок доведеться за будь-яку нерухомість, але власники єдиного житла отримають послаблення. За будинки і ділянки вартістю від 40 тисяч до 120 тисяч євро доведеться заплатити 0,6% вартості, тобто не більше 720 євро, максимальний податок на нерухомість від 170 тисяч до 300 тисяч становитиме 2785 євро, на нерухомість від 300 тисяч до 500 тисяч максимальна сума буде 5385 євро. Податок на нерухомість вартістю понад 3 мільйони євро визначено в 54,944 тисячі євро.

Новий податок зміниться за декілька тижнів після того, як будуть включені в реєстр незареєстровані дорогі будинки, які зараз значаться в держреєстрі як земельні ділянки. За рахунок нового податку уряд планує отримати 75 мільйонів євро.

Депутати одностайно прийняли законопроект, що стосується скорочення зарплат і пенсій у державному секторі. Суми до 100 євро скоротяться на 0,8%, від 1000 до 1500 - на 7,3%, від 2000 до 3000 - на 10,5%, від 3000 до 4000 - 13%, а зарплати та пенсії понад 4000 будуть скорочені на 14,5%. Також одностайно був прийнятий нормативний акт про безплатну медичну допомогу для тих, хто протягом трьох років поспіль робить внески до Фонду соціального страхування.