Дефіцит держбюджету України за січень-березень становив 4,523 млрд грн

Дефіцит державного бюджету України за січень-березень 2013 року становив 4,523 млрд грн, тоді як за січень-березень 2012 року профіцит держбюджету становив 978,5 млн грн.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, дефіцит зведеного бюджету України за січень-березень ц.р. становив 5,684 млрд грн, загальний фонд державного бюджету виконано з дефіцитом у сумі 7,053 млрд грн, що на 6,550 млрд грн менше розпису на цей період.

Загальна сума доходів зведеного бюджету України за січень-березень ц.р. становила 106,897 млрд грн, що на 8,4% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень-березень держбюджет України отримав 83,791 млрд грн, що на 8,5% більше показника за аналогічний період 2012 року. Проти січня-березня 2012 року фактичні надходження до загального фонду державного бюджету у січні-березні цього року зросли на 9,1% - до 71,883 млрд грн.

Загальна сума касових видатків зведеного бюджету за січень-березень становила 112,104 млрд грн, що на 13,2% більше показника аналогічного періоду 2012 року. За січень-березень касові видатки держбюджету становили 87,859 млрд грн, що на 15,7% більше показника січня-березня 2012 року. Проти січня-березня 2012 року касові видатки загального фонду державного бюджету у січні-березні цього року зросли на 20,4% - до 79,107 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН,дефіцит зведеного бюджету України за січень-лютий 2013 року становив 1,283 млрд грн, тоді як за січень-лютий 2012 року профіцит зведеного бюджету становив 4,76 млрд грн. Дефіцит державного бюджету України за січень-лютий ц.р. становив 2,334 млрд грн.

Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2013 рік», бюджет прийнятий з дефіцитом на рівні 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами - 361,5 млрд грн, витратами - 411,9 млрд грн, граничним рівнем держборгу на 31 грудня 2013 року - 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

15 квітня ц.р. перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський повідомив журналістам, що державний бюджет за січень-березень 2013 року виконано з дефіцитом 4,2 млрд грн.