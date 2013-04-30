Микола Лагун почав процес злиття «Сведбанку» і «Дельта Банку»

Микола Лагун заявив про старт процесу злиття "Сведбанку" і "Дельта Банку", повідомило УНІАН джерело в "Сведбанку".

За словами джерела, у понеділок, 29 квітня, на останньому засіданні правління "Сведбанку" у старому складі М. Лагун заявив про старт процесу злиття «Сведбанку» та «Дельта Банку» і пообіцяв зберегти робочі місця основного персоналу банку на найближчі два місяці.

Згідно з повідомленням прес-служби «Дельта Банку», 30 квітня була завершена угода з придбання Миколою Лагуном контрольного пакету акцій «Сведбанку», і наразі отримано всі регуляторні узгодження, у тому числі дозволи Антимонопольного комітету України і Національного банку України.

Також прес-служба «Дельта Банку» повідомила, що акціонери банку на загальних зборах 29 квітня ухвалили рішення перейменувати «Сведбанк» в «Омега Банк», призначили наглядову раду банку в складі: голова наглядової ради Микола Лагун і члени наглядової ради Валентин Засуха та Олена Попова. У свою чергу, наглядова рада затвердила нове правління банку у складі: голова правління Тетяна Усачова і члени правління Олексій Гусаров та Олена Ринда.

Як повідомив УНІАН, 18 квітня Антимонопольний комітет України дав дозвіл Миколі Лагуну на придбання контрольного пакету акцій «Сведбанку», документи про придбання 99,99% акцій банку у колишнього власника, Swedbank AB (Швеція), були підписані сторонами наприкінці березня цього року.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків України. Основними власниками банку є бізнесмен Микола Лагун (70,61% акцій банку) і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Сведбанк» (раніше «ТАС-Комерцбанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи середніх банків.

28 лютого завершена угода купівлі М.Лагуна 100% акцій «Кредитпромбанку», і процес злиття двох банків буде завершено до 1 липня.