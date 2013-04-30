Центри з обслуговування платників податків на свята працюватимуть у звичайному режимі

Для зручності платників податків Центри обслуговування абонентів на травневі свята працюватимуть у звичайному режимі - з 9.00 до 16.00 за винятком 5 травня - свята Великодня, який оголошено вихідним днем.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві доходів і зборів України.

«Підрозділи митного оформлення, для яких встановлено цілодобовий режим роботи, у святкові дні працюватимуть у звичайному режимі. Сервіси Міндоходів працюватимуть цілодобово в режимі інтерактивного автовідповідача», - повідомили у прес-службі.

Крім того, працюватиме телефон колл-центру Міністерства за номером 0-800-501-00-7.

«Зі скаргами на протиправні дії співробітників Міндоходів та з метою оперативного вирішення спірних питань можна звертатися в службу «Пульс» за телефоном (044) 284-00-07», - підкреслили в Міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, в Україні вихідними днями оголошено 1-6 травня, а також 9-12 травня. У звичайному режимі працюватимуть органи Пенсійного фонду, в посиленому режимі - органи охорони правопорядку та підрозділи служб з надзвичайних ситуацій.