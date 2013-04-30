АМКУ дозволив створити Адміністрацію морських портів України

Антимонопольний комітет України дозволив державному підприємству «Адміністрація морських портів України», створення якого обумовлене ​​Законом України «Про морські порти України», отримати контроль над частиною суб'єктів господарювання - державними підприємствами морського транспорту.

Про це йдеться у переліку рішень АМКУ, переданих УНІАН.

«Надано дозвіл ДП «Адміністрація морських портів Україн », який буде створено на виконання Закону України «Про морські порти України», на отримання контролю над частинами суб'єктів господарювання - державними підприємствами морського транспорту, шляхом виділення їх активів у вигляді цілісних майнових комплексів - стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов'язків щодо них», - йдеться у рішенні Комітету.

Як повідомляв УНІАН, державні морські та річкові порти України в січні-березні 2013 року отримали сумарний чистий прибуток у розмірі 419,8 млн грн. За даними Держстату, в 2012 році обсяг переробки вантажів у портах України скоротився на 0,6% - до 160,6 млн тонн. Водночас переробка експортних вантажів збільшилася за підсумками минулого року на 14,3%, переробка імпортних вантажів впала на 14,5%, а транзитних - на 18,5%.