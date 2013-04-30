ВВП у першому кварталі знизився на 1,3% - Держстат

Водночас порівняно з четвертим кварталом 2012 року і з урахуванням сезонного чинника показник зростання ВВП становив 0,5%.

Як повідомляв УНІАН, Держстат підтвердив показник зростання реального ВВП у 2012 році, оприлюднений у січні цього року, на рівні 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 рік ВВП становив 1316,6 млрд грн). Спад валового внутрішнього продукту України у четвертому кварталі 2012 року становив 2,5%.

Згідно з урядовими прогнозами, зростання ВВП за підсумками 2013 року становитиме 2,5–3,4%. Натомість прогноз зростання ВВП за версією Міжнародного валютного фонду становитиме 0%.