Білорусь отримала п'ятий транш кредиту ЄврАзЕС розміром 440 млн дол.

Мінськ. У Білорусь надійшов п'ятий транш стабкредиту Антикризового фонду Євразійського економічного співтовариства (АКФ ЄврАзЕС) на суму 440 млн дол.

Про це УНІАН повідомили в Національному банку Білорусі.

«Кошти п'ятого траншу АКФ ЄврАзЕС на суму 440 млн дол. надійшли і зараховані на рахунок міністерства фінансів в Національному банку», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

Як повідомляв УНІАН раніше, 4-й транш кредиту АКФ ЄврАзЕС на суму 440 млн дол. надійшов в Україну 31 січня 2013 року після того, як відповідне рішення ухвалили під час засідання Ради АКФ в Мінську 7 січня.

Довідка УНІАН. З урахуванням п'ятого траншу сума наданого Білорусі стабілізаційного кредиту зросла до 2,56 млрд дол.

Кошти АКФ, що надходять у Білорусь, зараховуються до складу золотовалютних резервів, які на 1 квітня 2013 року становили 8 млрд 149 млн дол.

Рада Антикризового фонду ЄврАзЕС 4 червня 2011 року схвалила виділення Білорусі фінансового кредиту в обсязі 3 млрд дол.

Кредит виділяється шістьма траншами протягом 2011-2013 років відповідно з виконанням етапів Стабілізаційної програми уряду Білорусі, націленої на стабілізацію платіжного балансу та підвищення конкурентоспроможності економіки.

Кредит наданий терміном на 10 років, включаючи трирічний пільговий період, і передбачає плаваючу процентну ставку, яка відображатиме ціну фондування Росії на міжнародних ринках.