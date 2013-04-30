Раді пропонують зменшити відшкодування за депозитами через Фонд гарантування вкладів

Народний депутат України від ВО «Батьківщина» Тетяна Слюз пропонує Верховній Раді зменшити граничну суму відшкодування за депозитами через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Про це йдеться у законопроекті про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (щодо суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами внесках), який зареєстрований у парламенті 29 квітня (№2949).

Згідно із законопроектом, пропонується замінити існуючу граничну суму до відшкодування в розмірі 200 тис. грн на 12 мінімальних заробітних плат відповідно до закону про Державний бюджет України на рік ухвалення Національним банком рішення про визнання банку неплатоспроможним.

Згідно із пояснювальною запискою, існуюча гарантована сума значно перевищує середній розмір вкладів населення. «За інформацією Національного банку, на 1 січня 2013 року, середній вклад не перевищує 8 тис. грн, і переважна більшість вкладів менше 20 тис. грн. Введення вищезазначеної норми дозволить скоротити суми відрахувань банків до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб утричі, що дозволить банкам знизити вартість кредитів», - йдеться у документі.

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб, із жовтня 2012 року максимальний розмір гарантованої суми вкладу неплатоспроможного банку, що підлягає відшкодуванню через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, встановлено на рівні 200 тис. грн.

Відповідно до Закону про Державний бюджет України на 2013 рік, мінімальна заробітна плата з 1 січня п.р. встановлена на рівні 1,147 тис. грн.