В ЄС введено в обіг нову купюру вартістю п'ять євро

У країнах єврозони введено в обіг купюру нової серії вартістю п'ять євро із зображенням грецької богині Європи, повідомляє РІА «Новости».

Згідно з повідомленням, нова купюра має покращений захист від підробок, і її вже можна одержати у відділеннях банків або у банкоматах. Нова серія банкнот названа на честь героїні старогрецької міфології, дочки фінікійського царя Європи. На купюрі її портрет зоображений двічі - у вигляді водяного знаку і голограми. На нових п’ятиєврових банкнотах їх вартість вказано також кирилицею, яка є одним із трьох офіційних алфавітів Євросоюзу.

Згідно з інформацією Європейського центрального банку, п’ятиєврові купюри першої серії, як і раніше, дійсні, але вони прогресивно виводитимуться із обігу.