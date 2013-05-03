Економіка єврозони скоротиться сильніше за прогнози - Єврокомісія

Рецесія в єврозоні в 2013 році буде глибшою, ніж вважали раніше, дійшли висновку в Єврокомісії.

Замість очікуваних раніше 0,3%, сумарний ВВП 17 країн єврозони скоротиться на 0,4%, передає російська служба Бі-Бі-Сі.

Згідно з прогнозом, чотири з п'яти найбільших економік єврозони – Франція, Нідерланди, Італія і Іспанія – закінчать рік у стані рецесії, і лише Німеччина покаже зростання.

Наступного року Єврокомісія розраховує на те, що економіка єврозони виросте на 1,2% замість очікуваних 1,4%.

Читайте також:

Держборг єврозони досяг рекордної позначки в 90,6% ВВП

МВФ знизив прогноз зростання світової економіки до 3,3%