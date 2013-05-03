Держборг Білорусі за три місяці виріс на 2,3% - до 15,2 млрд дол.

Державний борг Білорусі збільшився порівняно з початком 2013 року на 3,0 трлн рублів (346,4 млн дол.), або на 2,3%, і на 1 квітня 2013 року становив 131,7 трлн рублів (15,2 млрд дол.).

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві фінансів Білорусі.

«Збільшення державного боргу в 2013 році більшою мірою обумовлене зростанням зовнішнього державного боргу. Внутрішній державний борг станом на 1 квітня 2013 року становив 26,3 трлн рублів (3,037 млрд дол.), збільшившись з початку 2013 року на 0,5 трлн рублів (57,7 млн дол.)», - наголосили в Мінфіні.

Також у міністерстві відзначили, що збільшення внутрішнього державного боргу в 2013 році зумовлене розміщенням валютних державних облігацій для юридичних і фізичних осіб і зростанням офіційного курсу долара США щодо білоруського рубля.

Так, зовнішній державний борг станом на 1 квітня 2013 року становив 12,2 млрд доларів США, збільшившись з початку року на 149,9 млн. доларів США.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році Білорусь входить в смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, платежі за яким становитимуть 3,1 млрд дол.

З них упродовж 2013 року Білорусь має погасити борг перед МВФ (з урахуванням відсотків) у сумі 1,63 млрд дол., що є найбільшою частиною одержаного в період з січня 2009 року по квітень 2010 року кредиту стенд-бай.

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