ЄС оголосив конкурс проектів для підтримки регіональної політики України

Європейський Союз оголосив новий конкурс проектів для підтримки регіональної політики України.

Як повідомили УНІАН у Представництві ЄС в Україні, конкурс дасть можливість регіональним та місцевим органам влади отримати фінансову підтримку для реалізації стратегій розвитку своїх регіонів.

Конкурс складається з двох «лотів» («кошиків»): для обласного рівня і для рівня району/населеного пункту:

Лот 1 націлений на вирівнювання розривів між регіонами і допомогу найменш розвиненим регіонам України (орієнтовний бюджет Лоту – 4 млн євро; можуть подаватися проекти з максимальним бюджетом у 2 млн євро).

Лот 2 націлений на підтримку стабільного та збалансованого розвитку сільської місцевості (орієнтовний бюджет Лоту – 2 млн євро; можуть подаватися проекти з максимальним бюджетом у 500 тис. євро), йдеться в повідомленні.

На конкурс у рамках Лоту 1 можуть подаватися органи регіональної та місцевої влади Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Львівської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

На конкурс у рамках Лоту 2 можуть подаватися органи регіональної та місцевої влади усіх регіонів України, зазначили у Представництві ЄС.

Метою конкурсу є реалізація цілої низки пріоритетів, зокрема удосконалення та відновлення інфраструктури, створення нових робочих місць, розвиток туризму, підтримка бізнесових ініціатив, зміцнення енергоефективності, розвиток сільськогосподарських ринків.

За даними Представництва ЄС, цей конкурс є частиною ширшої програми регіонального розвитку України, на яку Євросоюз виділив 31 млн євро. Ця програма націлена на підтримку децентралізованог о розвитку українських регіонів.

Кінцевий термін подання коротких концепцій проекту (Concept Notes) у рамках даного конкурсу – 1 липня 2013 року.

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