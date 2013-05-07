Пара EUR/USD на торгах вівторка може знизитися до позначки 1,3040 - експерт

Негативний вплив на динаміку валютної пари EUR/USD у вівторок, 7 травня, може надати публікація даних про обсяги споживчого кредитування в США за березень, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, якщо фактичне значення показника збігатиметься з очікуваннями ринку, то пара може знизитися до позначки 1,3040 з подальшою метою 1,2950. Якщо ж дані виявляться дещо кращими за прогнозовані, то можливе зростання EUR/USD до рівнів 1,3120-1,3180.

У Великобританії на сьогодні не запланована публікація важливих макроекономічних новин. Рух валютної пари GBP/USD може бути обмежений рамками 1,5510-1,5600.

Торги за парою USD/JPY сьогодні також можуть проходити на підставі технічних рівнів. Зокрема, важливою позначкою виступає 99,50, у разі пробою вгору вірогідне зростання до рівня 99,90. Якщо ж відбудеться відхід від рівня 99,50, то підтримкою стане 98,80-98,40.