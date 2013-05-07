Британські офшорні зони відкриють інформацію про вкладників

Бермудські і Кайманові острови, а також інші британські заморські володіння тепер автоматично передаватимуть інформацію про банківські вклади регуляторам п'яти європейських держав, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Податкові служби Британії, Франції, Італії, Іспанії та Німеччини отримають доступ до інформації про власників рахунків, баланси і фінансові операції в банках шести офшорів.

Передбачається, що це спростить пошук підприємців, які ухиляються від сплати податків у країнах, де знаходиться їхній бізнес.

Угоду із заморськими володіннями підписано на фоні глобальної кампанії з боротьби із приховуванням капіталів в офшорах.

Раніше подібні угоди підписали острови Джерсі, Гернсі та Мен.