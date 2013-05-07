Міжбанк вівторка відкрився котируваннями 8,0900/8,1200 грн/дол.

У вівторок, 7 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США змінилися неістотно - до 8,0900/8,1200 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на час відкриття торгів котирування гривні щодо євро також змінилися неістотно - до 10,5795/10,6200 грн/євро, щодо російського рубля – зросли до 0,2603/0,2607 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар скоригувалися – 1,3076/1,3078 (вівторок - 1,3074/1,3076).

Минулого вівторка Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на час відкриття торгів котирування гривні щодо долара США зросли до 8,1250/8,1330 грн/дол, на 12:00 - до 8,1170/8,1260 грн/дол, до закриття торгів - до 8,1080/8,1190 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на час відкриття торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,6215/10,6340 грн/євро, на 12:00 - до 10,6010/10,6190 грн/євро, на час закриття торгів - до 10,5965/10,6170 грн/євро.

Щодо російського рубля на час відкриття торгів котирування гривні знизилися до 0,2615/0,2619 грн/рубль, на 12:00 - до 0,2617/0,2621 грн/рубль, на час закриття торгів гривня зміцнилася до 0,2612/0,2616 грн/рубль.