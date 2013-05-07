Представництву польської фармкомпанії донарахували 10 млн грн податків

Головне управління Міністерства доходів і зборів у Києві провело перевірку і донарахувало 9,8 млн грн податків українському представництву польської фармацевтичної компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства, не називаючи назву компанії.

У повідомленні сказано, що представництво вело комерційну діяльність, хоча мало так званий неповний статус, який не передбачав ведення господарської діяльності.

«Перевірка показала, що представництво, не виплачуючи податків, здійснювало господарську діяльність і займалося реєстрацією лікарських засобів, підтримкою клієнтської мережі, надавало рекламні послуги», - повідомили в управлінні Міндоходів. - «В результаті виявлених порушень законодавства представництву донараховано 9,8 млн грн податку на прибуток».

За інформацією управління Міндоходів, представництво фармкомпанії мало намір в адміністративному порядку оскаржити рішення податкових органів, однак зрештою було змушене заплатити податки і перейти на загальну систему оподаткування.

Як повідомляв УНІАН, обсяг тіньових операцій та операцій з використанням послуг конвертаційних центрів у Києві в 2012 році досяг 200 млн грн, через що прямі втрати державного бюджету становили близько 30 млн грн.

Водночас в цілому по країні у 1 кварталі 2013 року податкова міліція України, яка згідно з Указом Президента України підпорядковується Міністерству доходів і зборів, забезпечила 1,8 млрд грн надходжень до бюджету за рахунок детінізації економіки.