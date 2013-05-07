Лідери ЄС домовилися розпочати переговори про бюджет на 2014-2020 роки

Брюссель. Лідери Європейського Союзу домовилися розпочати переговори про бюджет на 2014-2020 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, відповідного рішення вдалося досягнути ввечері 6 травня на зустрічі президента Єврокомісії Жозе Мануеля Баррозу, президента Європарламенту Мартіна Шульца та прем’єр-міністра головуючої у ЄС Ірландії Енна Кенні.

Під час зустрічі сторони, зокрема, домовилися розпочати переговори про новий семирічний бюджет Євросоюзу з одночасним початком переговорів про внесення змін до бюджету 2013 року.

У рамках домовленостей вирішено, що бюджет 2013 року буде збільшуватися у два етапи.

На першому етапі передбачається ухвалення додаткових виплат з бюджету цього року на рівні 7,3 млрд євро з 11,2 млрд євро, визначених Єврокомісією як мінімально необхідні для покриття зобов’язань цього року. Рішення щодо 7,3 млрд євро додаткових бюджетних виплат може бути прийнято Радою міністрів з питань економіки та фінансів ЄС вже 14 травня.

На другому етапі, восени цього року, міністри країн-членів ЄС розглянуть можливість додаткового збільшення бюджету 2013 року ще на 3,9 млрд євро.

Водночас 13 травня Європарламент, Єврокомісія та Рада ЄС розпочнуть переговори про бюджет на 2014-2020 роки. Ці переговори спиратимуться на цифри, затверджені Європейською радою 8 лютого цього року, які передбачають встановлення загального обсягу бюджету у зобов’язаннях в 960 млрд євро, у виплатах – в 908,4 млрд євро.

Переговори стосуватимуться чотирьох пунктів: гнучкість наступного бюджету, можливість перегляду, можливість власних ресурсів ЄС, а також цілісність бюджету.

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Європейська рада досягла компромісу щодо проекту бюджету ЄС на 2014-2020 роки і затвердила видатки в зобов’язаннях на рівні 960 млрд євро, у виплатах – на рівні 908,4 млрд євро.

Європарламент заявив, що не голосуватиме за цей проект бюджету без обговорення низки ключових питань, у тому числі щодо можливості перегляду бюджету, а також без затвердження змін до бюджету 2013 року, які б покрили всі заплановані до виплати зобов’язання ЄС.