Fitch підтвердив рейтинг угод сек'юритизації іпотечних кредитів «ПриватБанку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги облігацій Ukraine Mortgage Loan Finance No.1 plc., випущених "ПриватБанком" для сек'юритизації іпотечних кредитів, повідомило агентство на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, рейтинг облігацій класу B (ISIN XS0285819123) підтверджений на рівні «Bsf», прогноз «Стабільний». Угода включає портфель іпотечних кредитів у доларах США, виданих «ПриватБанком» («B»/прогноз «Стабільний»/«B»).

Також повідомляється, що у жовтні 2011 року банк викупив проблемні активи на суму близько 12 млн дол. з портфеля з метою реструктуризації, що поліпшило показники за пулом кредитів, і на дату платежу в квітні 2013 року прострочені кредити становили 3,2% поточного портфеля. З урахуванням послідовної амортизації облігацій і неамортиваного повністю профінансованого резервного фонду Fitch очікує подальшого збільшення механізму кредитної якості за облігаціями.

Як сказано в повідомленні агентства, рейтинг облігацій залежить від рейтингу дефолту емітента України («B»/прогноз «Стабільний»/«B») і обмежений стелею України («B»). Зниження курсу національної валюти щодо долара США може чинити тиск на угоду, оскільки основна частина позичальників за кредитами в портфелі банку має дохід у національній валюті.

Як повідомляв УНІАН, у липні минулого року агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинг облігацій класу "B" емітента Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 plc. на рівні «Bsf», прогноз - «Стабільний». Ця угода включає портфель іпотечних кредитів у доларах США, виданих «ПриватБанком» («B»/прогноз «Стабільний»).

«ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є І.Коломойський і Г.Боголюбов (по 50%).