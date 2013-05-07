Депутат пропонує ввести з липня обов'язковий пенсійний збір під час купівлі валюти

Народний депутат України Володимир Зубик (Партія регіонів) пропонує Верховній Раді ввести з 1 липня 2013 року збір на обов'язкове пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти за ставкою 1%. Відповідний законопроект №2952 «Про Державний бюджет України на 2013 рік» (щодо надходжень до Пенсійного фонду) зареєстровано у парламенті 30 квітня і розміщено на веб-порталі Верховної Ради.

«Розрахунки свідчать, що у разі впровадження з 1 липня збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі безготівкової валюти за ставкою 1%, надходження до державного бюджету у другому півріччі 2013 року становитимуть орієнтовно 16,5 млрд грн за умови збереження торішнього показника аналогічних операцій і динаміки продажів у 1-му кварталі 2013 року», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

У записці також наведено дані Національного банку, згідно з якими обсяг операцій з безготівковою валютою у липні-грудні 2012 року становив 162,6 млрд дол.

«Реалізація закону, у разі його ухвалення, позитивно вплине на збалансованість державного бюджету і бюджету Пенсійного фонду», - зазначається у пояснювальній записці до законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2013 року Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів до квітня розробити і подати на розгляд Верховної Ради законопроект про введення збору на обов'язкове пенсійне страхування під час купівлі валюти суб'єктами господарської діяльності за безготівковий розрахунок. Відповідальними за виконання доручення визначено Міністерство доходів і зборів України, Міністерство фінансів України і Міністерство соціальної політики України.

Збір з безготівкових валютних операцій в Україні запроваджено у 1998 році як тимчасовий захід. До 2006 року його ставка становила 1,5%, потім скоротилася до 1,3%, у 2007 р. - до 1%, у 2008 р. - до 0,5%, а у 2009 р. - до 0,2%. У січні 2011 року Верховна Рада України ухвалила закон про скасування пенсійного збору з операцій з іноземною валютою.

Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника у 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня ц.р. він зросте до 949 грн.

Обсяг пенсійних виплат у першому кварталі 2013 року становив 62,1 млрд грн, що на 8,6 млрд грн (13,8%) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, і ці виплати повністю відповідають обсягам, закладеним у бюджеті Пенсійного фонду України.