Інфляція у квітні становила 0%

Інфляція в Україні у квітні 2013 року порівняно з березнем 2013 року становила 0%, проти квітня 2012 року зафіксована дефляція у розмірі 0,8%, з початку 2013 року (квітень 2013 року до грудня 2012 року) інфляція становила 0,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

Згідно з повідомленням, у квітні проти березня 2013 року найбільше подорожчали фрукти - на 3% (проти квітня 2012 року - зниження на 7,1%), овочі - на 3,3% (зниження на 16,6%), алкогольні напої і тютюнові вироби - на 1,1% (зростання 7,6%) і транспортні послуги - на 0,6% (зростання 2,7%).

Помітне зниження цін зафіксовано на яйця - на 13,7% (проти квітня 2012 року - зниження на 30,4%), молоко - на 1,3% (зниження 3,7%), цукор - на 0,7% (зниження на 16,4%).

Щодо решти позицій у квітні проти березня 2013 року зафіксовано незначну зміну цін на рівні 0,1-0,3 п.п.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, дефіцит держбюджету – 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.