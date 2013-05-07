Управління Міндоходів столиці з початку року вилучило з обігу фальсифікату на 65 млн грн

Головне управління Міністерства доходів і зборів України у Києві з початку року вилучило з незаконного обігу фальсифікованих товарів, включаючи тютюнові вироби та алкоголь, на загальну суму 65 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, вилучено 4,7 тис. декалітрів лікеро-горілчаних виробів на суму понад 2,8 млн грн, і тютюнових виробів на 400 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у лютому Міністерство доходів і зборів України розробило законопроект, яким пропонується запровадити державну реєстрацію обладнання, що використовується для виробництва підакцизних товарів - спирту, алкогольних напоїв і тютюну. У Міністерстві доходів і зборів вважають, що держреєстрація обладнання для виробництва алкогольних і тютюнових виробів дозволить ефективно контролювати оборот таких товарів і не допускати появи на ринку фальсифікату.