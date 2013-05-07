Залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс на 5,2%

Залишок коштів на єдиному рахунку Державної казначейської служби України у квітні цього року зріс на 5,21% - до 3,766 млрд грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держказначейства.

Згідно з повідомленням, з початку року залишок коштів на єдиному рахунку Держказначейства зріс в 7,2 разу.

Як повідомляв УНІАН,на початок лютого залишок коштів на єдиному казначейському рахунку становив 4,047 млрд грн. Згідно з поясненнями Держказначейства, обсяг коштів на єдиному казначейському рахунку постійно змінюється: зростає під час надходження податків та інших обов'язкових платежів до державного та місцевого бюджетів, і зменшується під час пікових навантажень за видатками.