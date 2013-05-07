У Білорусі збільшилися золотовалютні резерви
Мінськ. За підсумками квітня золотовалютні резерви Білорусі у визначенні МВФ збільшилися на 1,3%, або на 106,2 млн дол., і за попередніми даними на 1 травня 2013 року становили 8,255 млрд дол. в еквіваленті.
Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Національного банку Білорусі.
«Збільшенню золотовалютних резервів сприяло надходження п'ятого траншу кредиту Антикризового фонду ЄврАзЕС у сумі 440 млн дол. Негативний вплив на обсяг золотовалютних резервів зробило значне зниження ціни на золото на міжнародному ринку дорогоцінних металів», - зазначили в Нацбанку Білорусі.
3 травня голова правління Нацбанку Білорусі Надія Єрмакова висловила журналістам думку, що план щодо золотовалютних резервів на кінець цього року може бути перевищений.
«Підуть платежі. І Міністерство фінансів, і Національний банк розраховуються з білоруськими комерційними банками за угодами, які були укладені у 2010 році. Терміни надходять - розраховуємося», - підкреслила Єрмакова.
Наприкінці року, як розраховують у Нацбанку Білорусі, ЗВР становитимуть близько 8,3 млрд дол.
Довідка УНІАН. У 2013 році до Білорусі залучено 569,2 млн дол. (в т.ч. четвертий і п'ятий транш кредиту АКФ ЄврАзЕС у розмірі 440 млн дол. кожен, 72,2 млн дол. за кредитами банків КНР та 40,7 млн дол. за кредитом Уряду Російської Федерації на цілі будівництва АЕС) та здійснено планове погашення зовнішнього державного боргу на суму 330,0 млн дол. (в т.ч. виконання зобов'язань перед МВФ за кредитом «стенд-бай» - 265,6 млн дол.).