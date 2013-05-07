У Білорусі збільшилися золотовалютні резерви

Мінськ. За підсумками квітня золотовалютні резерви Білорусі у визначенні МВФ збільшилися на 1,3%, або на 106,2 млн дол., і за попередніми даними на 1 травня 2013 року становили 8,255 млрд дол. в еквіваленті.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації Національного банку Білорусі.

«Збільшенню золотовалютних резервів сприяло надходження п'ятого траншу кредиту Антикризового фонду ЄврАзЕС у сумі 440 млн дол. Негативний вплив на обсяг золотовалютних резервів зробило значне зниження ціни на золото на міжнародному ринку дорогоцінних металів», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

3 травня голова правління Нацбанку Білорусі Надія Єрмакова висловила журналістам думку, що план щодо золотовалютних резервів на кінець цього року може бути перевищений.

«Підуть платежі. І Міністерство фінансів, і Національний банк розраховуються з білоруськими комерційними банками за угодами, які були укладені у 2010 році. Терміни надходять - розраховуємося», - підкреслила Єрмакова.

Наприкінці року, як розраховують у Нацбанку Білорусі, ЗВР становитимуть близько 8,3 млрд дол.

Довідка УНІАН. У 2013 році до Білорусі залучено 569,2 млн дол. (в т.ч. четвертий і п'ятий транш кредиту АКФ ЄврАзЕС у розмірі 440 млн дол. кожен, 72,2 млн дол. за кредитами банків КНР та 40,7 млн ​​дол. за кредитом Уряду Російської Федерації на цілі будівництва АЕС) та здійснено планове погашення зовнішнього державного боргу на суму 330,0 млн дол. (в т.ч. виконання зобов'язань перед МВФ за кредитом «стенд-бай» - 265,6 млн дол.).