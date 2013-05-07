«Нафтогаз» викупить у банку «Фінансова ініціатива» ОВДП на 581,5 млн грн

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» викупить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у комерційного банку «Фінансова ініціатива» на суму 581,492 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням, ОВДП реалізуються трьома лотами, а закупівля проводиться у одного учасника.

Дата акцепту - 30 квітня 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2009 року Кабінет Міністрів вирішив збільшити статутний фонд НАК «Нафтогаз України» на 18,6 млрд грн за рахунок коштів стабілізаційного фонду, одержаних від реалізації облігацій внутрішньої державної позики.

«Нафтогаз» згодом почав продавати облігації або укладати угоди РЕПО з банками, що дало йому змогу сплатити за російський газ.

Уряд прогнозує збитки «Нафтогазу» в 2013 році від продажу імпортного газу теплокомуненерго на рівні 21,5 млрд грн.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

Банк «Фінансова ініціатива» (м. Київ) працює на ринку України з 2005 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є фінансова компанія «Інвест-сервіс» (100% акцій банку). Згідно з відомостями ЗМІ, банк належить бізнесменові Олегу Бахматюку, власникові одного з найбільших аграрних виробників України - компанії Ukrlandfarming.