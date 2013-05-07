На закритті міжбанку гривня зміцнилася щодо долара

У вівторок, 7 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США змінилися неістотно - до 8,0900/8,1200 грн/дол., До 12:00 звузився спред - 8,0965/8,1020 грн/дол., до закриття торгів гривня зміцнилася до 8,0700/8,0800 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро також змінилися неістотно - до 10,5795/10,6200 грн/євро, до 12:00 гривня зміцнилася до 10,5870/10,6005 грн/євро, до закриття торгів - неістотно знизилася, до 10,5855/10,6050 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросли до 0,2603/0,2607 грн/рубль, до 12:00 - знизилися до 0,2604/0,2608 грн/рубль, до закриття торгів - зросли до 0,2598/0,2602 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30.9835 (-0.0965).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,3076/1,3078, а до 15:00 зросли до 1,3120/1,3022.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 30 квітня, на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара США до закриття торгів становили 8,1080/8,1190 грн/дол., щодо євро - 10,5965/10,6170 грн/євро, щодо російського рубля - 0,2612/0,2616 грн/рубль.