Платники податків у І кварталі зареєстрували в електронному реєстрі 13,6 млн накладних

Платники податків України у 1-му кварталі 2013 року зареєстрували в Єдиному електронному реєстрі податкових накладних близько 13,6 млн документів на загальну суму 140,2 млрд грн, що майже втричі перевищує показник 2012 року (5,2 млн накладних на 48,2 млрд грн). Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Кількість платників, які зареєстрували документи, також зросла на 22% - до 96,2 тис. з 75,7 тис.

«Єдиний реєстр податкових накладних – один з багатьох сервісів, доступних платникам податків на веб-порталі Державної податкової служби України, що увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України», - пояснили в міністерстві.

У Єдиному реєстрі, за даними Міндоходів, міститься інформація не лише про податкові накладні, а й про податковий кредит, про податкову заборгованість або про заборгованість за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії.

«У 2013 році можливостями Єдиного реєстру скористалися 558 тис. суб'єктів підприємництва», - повідомили у Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, зміна акцентів у роботі податкових органів від фіскальної складової до сервісної є одним з пріоритетів роботи Міндоходів на 2013 рік. Крім того, міністр Олександр Клименко неодноразово заявляв, що 2013 рік стане роком змін і подальшого впровадження електронних сервісів, покликаних економити час платників податків і викорінити корупцію у сфері сплати податків.