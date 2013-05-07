З початку року Міндоходів опрацювало 23 млн електронних документів

З початку року співробітники Міністерства доходів і зборів України обробили понад 23 млн документів податкової звітності, поданих платниками податків в електронному вигляді. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

Водночас у Міндоходів зазначили, що причиною відмови у прийнятті електронної звітності може бути відсутність обов'язкових реквізитів, підписів посадових осіб, печаток чи невідповідність документів формату електронної звітності.

У разі виникнення непорозумінь Міндоходів пропонує звертатися до податкових органів за телефонами гарячої лінії 0800-501-00-7, (044) 323-01-11, (067) 555-01-11, (066) 555-01-11.

Як повідомляв УНІАН, акредитований Центр сертифікації ключів Міністерства доходів і зборів України у січні-березні видав загалом 217 безкоштовних електронних ключів цифрового підпису 147,2 тис. платників податків.

Платники податків України у січні-березні зареєстрували в Єдиному електронному реєстрі 13,6 млн податкових накладних на 140 млрд грн.