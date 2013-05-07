У Клименка заявляють про збільшення махінацій під час імпорту товарів

Міністерство доходів і зборів України висловило занепокоєння зростанням зафіксованих з початку року випадків махінацій під час імпорту товарів, повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів.

«З початку року до експертних підрозділів Центрального митного управління лабораторних досліджень й експертної роботи Міндоходів надійшло 3,5 тис. запитів на проведення досліджень тих чи інших товарів. Це на 24% більше за аналогічний показник 2012 року», - підкреслили у міністерстві.

Водночас майже в 3,7 разу зросла кількість експертиз, які призначаються у зв'язку з виявленими порушеннями митних правил і спробами суб'єктів господарської діяльності знизити митну вартість тієї чи іншої партії товарів.

«У результаті розслідувань в 711 випадках товари не відповідали заявленим у документах характеристикам, а це 22% загальної кількості проведених експертиз», - наголосили в міністерстві, додавши, що невідповідність, як правило, стосувалася імпортних партій тканин, кераміки, харчових добавок.

Економічний ефект від використання експертних висновків становив 11,4 млн грн, наголосили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України з 14 лютого за розпорядженням міністра Олександра Клименка проводить операцію «Держкордон - 2013». Групи, сформовані з 268 працівників податкових і митних служб, перевіряють правильність митного оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон у зонах дії Львівської, Ягодинської, Чопської і Південної митниць. Найближчим часом досвід цих митних служб пошириться на всі митні пункти країни. У рамках проведення операції міністерство залучило до бюджету 68,9 млн грн.