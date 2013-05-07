Влада планує покращити сальдо зовнішньої торгівлі за рахунок туризму і зміни мит

Кабінет Міністрів України має намір подолати негативний показник сальдо зовнішньої торгівлі за рахунок впровадження у 2013 році низки кроків з розвитку туризму, гармонізації стандартів промислового виробництва, включаючи всеосяжний розвиток аграрного сектора, а також за рахунок зміни ставок імпортних мит відповідно до зобов'язань України як члена СОТ.

Про це йдеться у Плані заходів з подолання від‘ємного сальдо зовнішньої торгівлі, закріпленому постановою уряду №281 від 29 квітня.

У плані заходів також згадується намір посилити контроль над імпортом, включаючи імпорт товарів легкої і харчової промисловості, забезпечити реалізацію положення Договору про зону вільної торгівлі з метою розширення доступу продукції українського походження на ринки країн СНД. Серед постійних заходів зазначено розвиток виробничої кооперації, створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг, зокрема за допомогою розвитку і модернізації інфраструктури.

Окремими пунктами плану вказано забезпечення енергетичної стабільності і незалежності як запоруки зростання українського експорту, включаючи використання альтернативних джерел енергії, а також проведення презентацій досягнень української науки і техніки і надання держпідтримки галузям промисловості, які задіяні у програмах імпортозаміщення.

Як повідомляв УНІАН, уряд цього року має намір здійснити перегляд чинних і укласти нові договори про зниження рівня цін на природний газ та нафту для подолання від‘ємного сальдо у зовнішній торгівлі.

За інформацією Міністерства доходів і зборів, від‘ємне сальдо у зовнішній торгівлі товарами України за підсумками першого кварталу 2013 року скоротилося на 3,5% - до 2,0 млрд дол., порівняно з показником за аналогічний період 2012 року.