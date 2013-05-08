З 9 травня "заробітчани" сплачуватимуть внески до Пенсійного фонду

9 травня 2013 року набирає чинності закон «Про внесення змін до деяких законів України про добровільну сплату єдиного внеску».

Документ опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» (№16 від 8 травня 2013 р.).

Згідно з текстом закону, документ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документом внесено зміни до законів «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» і «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Цими законами врегульовано питання визначення розміру внеску при добровільній сплаті страхових внесків до Пенсійного фонду України; питання сплати єдиного внеску до Пенсійного фонду України в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (зокрема міжнародними) за її працівників, які є громадянами України, а також громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

питання одноразової сплати застрахованою особою єдиного внеску за попередні періоди (зокрема за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року). При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний і більшою за максимальний страховий внесок, встановлений на дату укладення договору.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2013 року більшість Верховної Ради прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України про добровільну сплату єдиного внеску».

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