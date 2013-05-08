На торгах у середу можливе значне падіння євро - експерт

На валютних торгах у середу, 8 травня, вплинути на вартість євро може заява представника ЄЦБ Вайдманна про те, що конкурентоспроможність єврозони може бути відновлена ​​двома способами: м'якшою політикою і слабшою національною валютою, стверджують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, ця заява, зроблена 7 травня, негативно вплине на ціну євро, і у разі пробою парою EUR/USD вниз рівня 1,3050, можливе подальше зниження до позначки 1,2990. Якщо ж рівень підтримки сьогодні встоїть, то може статися відкат аж до рівня 1,3150.

Динаміка валютної пари GBP/USD залежатиме від публікації змінених даних середньозваженої ціни житла у Великобританії від агентства Halifax за квітень. Зростання показника вище березневого на 0,2% може надати підтримку валютній парі до зростання. Ймовірно, рівнем підтримки для GBP/USD сьогодні стане значення 1,5450 і, у разі відбою вгору зростання може продовжитися до 1,5515-1,5540. Якщо ж дані виявляться гіршими за попередні і рівень підтримки буде пробитий вниз, то зниження може бути обмежене рівнем 1,5375.

Для пари USD/JPY новинний фон сьогодні не віщує істотних змін. Технічно рівнем опору виступає позначка 99,50, у разі зниження підтримкою може стати 98,80-98,10.