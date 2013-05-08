На відкритті міжбанку гривня трохи знизилася щодо долара

У середу, 8 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні відносно долара США дещо знизилося - до 8,0700/8,0850 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні відносно євро зросло до 10,5790/10,6005 грн/євро, відносно російського рубля – до 0,2595/0,2600 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3107/1,3009 (вівторок - 1,3076/1,3078).

У вівторок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 7 травня, на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні відносно долара США змінилося трохи - до 8,0900/8,1200 грн/дол., на 12:00 звузився спред - 8,0965/8,1020 грн/дол., на момент закриття торгів гривня зміцнилася до 8,0700/8,0800 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні відносно євро також змінилося трохи - до 10,5795/10,6200 грн/євро, на 12:00 гривня зміцнилася до 10,5870/10,6005 грн/євро, на момент закриття торгів - трохи знизилася, до 10,5855/10,6050 грн/євро.

Відносно російського рубля на відкритті торгів котирування гривні зросло до 0,2603/0,2607 грн/рубль, на 12:00 - знизилося до 0,2604/0,2608 грн/рубль, на момент закриття торгів - зросло до 0,2598/0,2602 грн/рубль.