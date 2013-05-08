У Білорусі з 15 травня знизять ставку рефінансування до 25% річних

Мінськ. У Білорусі з 15 травня буде знижено ставку рефінансування з 27% до 25% річних.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації та громадських зв'язків Національного банку Білорусі.

«Це рішення грунтується на оцінці подальшого сповільнення інфляції (в квітні 2013 року приріст споживчих цін очікується суттєво нижче, ніж у попередні місяці), що обумовлює збереження реальних процентних ставок в економіці на значному позитивному рівні, незважаючи на зниження їх номінальних значень», - зазначили в Нацбанку Білорусі.

У Нацбанку підкреслили, що позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами разом із постійним перевищенням пропозиції іноземної валюти над попитом на неї на внутрішньому валютному ринку формує умови для стійкості білоруського рубля й навіть його зміцнення.

«Надалі Національний банк продовжить проведення зваженої процентної політики, своєчасно реагуючи на зміну ситуації в зовнішній торгівлі, реальному секторі економіки й на фінансових ринках, з метою підтримки монетарної стабільності в країні», - повідомили в Нацбанку Білорусі.

Довідка УНІАН. Вперше в 2013 році ставку рефінансування знизили 13 березня - з 30% до 28,5% річних. До цього ставка не змінювалася впродовж півроку. Подальше зниження відбулося 17 квітня - також на 1,5 процентних пункта до 27% річних.

Загалом за 2013 рік ставку рефінансування планується знизити до 13-15% річних.

За перший квартал цього року інфляція в Білорусі становила 5,4% при прогнозі на 2013 рік не більше 12%. Водночас у березні приріст споживчих цін зменшився до 1,1%, у квітні очікується зниження показника інфляції до менше 1%.

Інфляція в січні 2013 року становила 3%, у лютому - 1,2%, у березні – 1,1%.

За даними Національного банку України, облікова ставка з 23 березня 2012 року не змінювалася і становить 7,5%.